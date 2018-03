L’informe clau pel qual el fiscal porta l’afer a la Batllia recull múltiples accions sospitoses i no hi ha cap prova de la necessitat d’adquirir-los

L’anàlisi de les operacions de compra d’un lot de sis vehicles (per valor d’uns 150.000 euros) de transport sanitari per part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a la Societat Ambulàncies de les Valls (SAV) mostra múltiples indicis delictius, segons recull l’informe elaborat per encàrrec de Govern i que ha estat la base per la qual el fiscal Alfons Alberca ha decidit portar l’afer a la Batllia perquè instrueixi una causa penal. El SAAS i la SAV, concessionària del transport sanitari, tenien un contracte que estipulava els vehicles que la companyia privada utilitzava per al transport, i s’adjuntava una llista,

#5 Airlog

(09/03/18 09:54)



#4 Airlog

(09/03/18 09:37)



#3 Maria

(09/03/18 09:28)



#2 Maria

(09/03/18 09:11)



#1 $AA$

(09/03/18 08:13)