El director del cos, Joan Carles Recasens, diu que es podrien contractar entre 5 i 7 membres

El Govern convocarà aquest any un procés per cobrir vacants al cos de bombers. Durant la celebració, ahir, de la festivitat de Sant Joan de Déu, patró dels bombers, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que “en principi no hi ha d’haver cap impediment” per fer-ho aquest 2018, ja que el pressupost d’enguany ja preveu una partida. Les proves tindran lloc molt probablement a finals d’any per tal que a partir del 2019 es puguin ocupar les places dels membres que tenen previst retirar-se. A l’acte del patró dels bombers hi van prendre part el