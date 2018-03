Carles Naudi demana informació sobre estaments públics

Actualitzada 09/03/2018 a les 07:01

El conseller general independent de la Massana, Carles Naudi, ha entrat una demanda a Sindicatura en què demana informació sobre el Govern i entitats de l’àmbit públic (organismes, agències, instituts, fundacions o societats). En concret, sol·licita que s’enumerin el nombre d’estaments existents l’1 de maig del 2011 i l’1 de febrer del 2018, així com la seva missió i objectius, quantes persones treballaven un any i l’altre (incloent empleats eventuals o contractats per empreses de treball temporal) i el nombre d’alts càrrecs i la despesa salarial. La petició inclou que es detalli quantes persones han deixat de treballar pel Govern en aquests anys. Naudi vol “conèixer amb profunditat l’estructura orgànica de l’administració”.

#2 oletu

(09/03/18 12:57)



#1 Ramon

(09/03/18 11:42)