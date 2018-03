Grup Raineau preveu invertir 18 milions en el casino

La inversió seria de 18 milions d'euros i vol anar més enllà del negoci del joc

Grup Raineau invertirà 18 milions d'euros en el casino Laura Raineau, Renaud Dugert, Olivier Raineau i Pedro Sánchez durant la presentació del projecte

Actualitzada 08/03/2018 a les 13:54

El casino que el grup francès Raineau ha presentat avui tindrà més de 2.000 metres quadrats, una galeria d'art, una sala de conferències modular i un auditori de 1.500m2. La inversió prevista és de 18 milions d'euros i donarà feina a 130-150 persones amb contrate indefinit. També oferirà un 5% dels llocs de feina a persones amb discapacitat i un 20% a persones amb risc d'exclusió social. El grup francès preveu que el casino atraurà l'atenció de 290.000 visitants a l'any durant els 10 primers anys de funcionament.

A nivell cultural, el casino comptarà amb 12 espectacles i festivals internacionals a l'any per on hi passaran artistes de renom internacional i orquestres simfòniques. També hi haurà un espai obert i permanent que donarà oportunitat a artistes del país a mostrar les seves creacions.

El grup francès pretén desenvolupar un producte turístic de qualitat. Per a potenciar aquesta demanda, Grup Raineau destinarà entre el 0,3% i l'1% de la facturació anual del casino per a la promoció que Andorra turisme faci del país a escala internacional, segons han anunciat avui.

El casino del Grup Raineau tindrà dos espais gastronòmic d'alt nivell. El restaurant exterior, situat a la plaça del Poble, apostarà per productes locals i estarà dirigit per Mauro Colagreco, reputat xef argenti amb dues estrelles Michelin i propietàri de Mirazur, catalogat com a quart millor restaurant del món. El restaurant interior oferirà una àmplia carta de plats de cuina internacional amb capacitat per a 100 places.

Grup Raineau compta amb 14 casinos repartits en diferents punts de França, Orient Mitjà i Amèrica Llatina.

