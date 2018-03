Andorra Telecom només haurà d’usar 12 milions de les reserves per pagar els 39 que costa l’edifici

Els beneficis extraordinaris obtin­guts l’any passat per Andorra Telecom amb la venda dels títols de l’operadora espanyola MásMóvil es destinaran íntegrament a finan­çar la construcció de The Cloud. Els 26,7 milions de plusvàlua final després de la venda de l’últim paquet d’accions al desembre serviran per pagar gairebé tres quartes parts del cost de l’edifici. De manera que Andorra Telecom només haurà d’usar 12 milions de les reserves de la companyia, que se situen per sobre dels 200 milions d’euros. Sempre que s’acompleixin les previsions del ministre d’Ordenament, Jordi Torres, que va assegurar que el cost final no superaria el

