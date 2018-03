Neix el col·lectiu Acció Feminista per reivindicar la igualtat de gènere i el dret d’interrupció de l’embaràs

El col·lectiu Acció Feminista Andorra es va presentar ahir a la capital en un acte en què es van anunciar les demandes principals del grup, entre les quals hi ha la despenalització de l’avortament. Una de les promotores del manifest del col·lectiu, Aurora Baena, va expressar que “el que més interessa com a punt de partida és reobrir el debat de l’avortament”, i va apuntar que volen portar aquest tema a l’escena pública. “Penso que és una obvietat que hi ha moltes dones a Andorra que demanen això”, va assegurar. Per acabar, Baena va expressar que “a partir del 9

#17 Jordi

(08/03/18 13:55)



#16 jordi

(08/03/18 13:50)



#15 karlitos

(08/03/18 13:41)



#14 Dona

(08/03/18 13:38)



#13 AValls

(08/03/18 13:05)



#12 Perdudes

(08/03/18 13:03)



#11 Montserrat

(08/03/18 12:28)



#10 Femen

(08/03/18 12:23)



#9 Beatriz

(08/03/18 12:07)



#8 pepe

(08/03/18 11:39)

Veure’n més