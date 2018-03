Govern destina 1,5 milions a ajuts per renovar edificis

El consell de ministres aprova l'increment de l'IPC al preu del transport escolar

Actualitzada 07/03/2018 a les 19:25

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui una nova convocatòria del programa Renova per fomentar l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables amb una partida d'ajuts directes d'1,5 milions d'euros. A més, es preveuen 150.000 complementaris per a subvencions per instal·lar plaques fotovoltaiques i es disposa encara de 13,87 milions per a l'aval de préstecs dins del programa.

La majoria dels ajuts atorgats fins ara són per a actuacions a edificis de més de 30 anys on s'han canviat les finestres i amb l'objectiu que les accions tinguin major incidència en la reducció del consum energètic el Govern ha aprovat modificacions al programa. Entre elles augmentar el topall de la subvenció quan l'actuació tingui efecte sobre tot un edifici en funció de la categoria de certificació energètica que s'assoleixi. Altre dels canvis és fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb un ajut directe del 40% i un màxim de 20.000 euros.

El programa Renova ha rebut 737 sol·licituds d'ajut rebudes avaluades s'ha aconseguit un estalvi energètic equivalent al 2% de la demanda tèrmica nacional i a 1.184.000 litres de gasoil a l'any.

El Govern també ha decidit incrementar el preu del transport escolar en el 2,6% corresponent a l'IPC. Des de l'executiu es destaca que la part que assumeix Govern d'IPC del transport és més elevada i que el 81,66% del cost total del servei està subvencionat.