La proposta de l’escola d’ensenyament en anglès ha vençut el concurs per a la concessió de l’alberg i en poc més d’un mes comencen les obres

El projecte del British College of Andorra ha guanyat el concurs que va convocar el comú d’Andor­ra la Vella per a la concessió de l’Alberg de la Comella, segons van confirmar fonts properes a l’administració local. La decisió comporta que l’escola britànica obrirà portes el proper setembre amb l’objectiu d’acollir un centenar d’alumnes distribuïts en les classes d’entre tres i onze anys. L’alberg està actualment ocupat per unes pràctiques policials, però el mes vinent està previst que quedi ja buit i serà llavors quan la societat British College Overseas comenci els treballs per a l’adequació de les instal·lacions. La inversió

