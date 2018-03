Acció Feminista vol concretar en accions les mesures proposades al manifest

L'entitat ha anunciat que demà al migdia hi haurà una concentració a la plaça Lídia Armengol, on es farà la primera lectura del manifest

La presentació d'Acció Feminista Andorra ha tingut lloc aquesta tarda i algunes de les representants han aprofitat per recordar que les iniciatives que reivindiquen des de l'entitat ja s'han fet públiques al manifest redactat a la plataforma change.org, on ja han arribat gairebé a les 1.500 firmes, i han assegurat que, en un futur, volen concretar en accions tot allò que ara proposen en aquest manifest. Des d'Acció Feminista, han insistit en el fet que s'ha decidit crear aquest col·lectiu a causa dels "neguits i preocupacions constants, sobretot, en l'àmbit laboral i en les persones joves i que és "el moment de seguir lluitant i de consolidar tot el que s'ha aconseguit fins ara".

L'escrit contempla diverses demandes distribuïdes en cinc àmbits: qualitat democràtica, economia, educació, salut i benestar i drets laborals. Entre elles, destaquen, per exemple, fixar un equilibri entre dones i homes en els òrgans de poder públic i privat, trencar amb la desigualtat i la violència o despenalitzar l’avortament en els tres supòsits mínims, així com millorar el protocol davant els casos de violació i abús sexual.

Acció Feminista, formada per una cinquantena de dones, també ha anunciat que hi haurà una concentració demà a la plaça Lídia Armengol a partir de les 15.00 h, on es realitzarà la primera lectura del manifest com a suport de la marxa mundial del Dia internacional de la dona treballadora. Des d'Acció Feminista es convoca "a totes aquelles persones que comparteixin el fet de voler una societat més justa i més equilibrada entre els drets dels homes i de les dones".