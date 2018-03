Martí defensa les especificitats d'Andorra en l'acord d'associació amb la UE

El cap de Govern ha inaugurat el congrés del Grup de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) que se celebra al Principat

Actualitzada 06/03/2018 a les 12:38

Redacció Andorra la Vella

Toni Martí ha remarcat les particularitats d'Andorra en l'acord d'associació amb la Unió Europea que ha recordat són unes especficitats condicionades per les dimensions territorial i social i per la situació geogràfica en el discurs d'inauguració del congrés del Grup de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA). El cap de Govern ha demanat que aquestes circumstàncies específiques siguin enteses a Brussel·les i que confia que aquesta trobada serveixi per tenir un millor coneixement de les especifictats del país. A més, de remarcar la necessitat d'accedir al mercat interior europeu que està justificat per ser l'espai econòmic naturla i per permetre al sector empresarial d'Andorra obrir-se a l'exterior i construir un nou pilar econòmic que convisquin amb els tradicionals, segons s'informa en un comunicat.

La reunió de l'EFTA ha portat a Andorra trenta membres del grup de treball i inclou la celebració de taules rodones per conèixer la realitat del país.