La fiscalia ha traslladat als tribunals els indicis de malbaratament de fons públics i prevaricació

La fiscalia ha portat a la Batllia els indicis de delicte que s’extreuen de la investigació de la direcció del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) entre el 2013 i el 2015, segons van informar fonts properes a les parts. Alfons Alberca va considerar que hi havia suficients sospites d’actes de possible prevaricació i malbaratament de cabals públics i va optar per traslladar el cas a la Batllia. El tipus de delicte comporta que el cas hagi d’anar a la Batllia especialitzada i per tant correspondrà a Canòlic Mingorance o a Maria Àngels Moreno.

La investigació s’estén a tres punts de responsabilitat

