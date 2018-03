L'USd'A demana dos dies de descans setmanal i la tretzena paga obligatòria

Ubach assegura que el projecte de llei de relacions laborals només persegueix "abaratir l'acomiadament lliure"

El secretari general de l'USd'A, Gabriel Ubach, reclama que totes els treballadors tinguin dos dies de descans setmanal i que totes les empreses paguin una tretzena paga, segons han fet públic en un comunicat. Ubach assegura que han rebut moltes motes de suport dels empleats del sector privat i que saben que "la situació és molt precària" i destaca que per això han demanat al Govern "un augment de salaris i de pensions d'un 10% en aquesta legislatura". Una petició a la que afegeixen la dels dos dies de descans setmanal i una llei que faci obligatòria la instauranció d'una tretzena paga a totes les empreses.

Gabriel Ubach assenyala a més que volen que els empleats de sectors que han de treballar al cap de setmana puguin tenir un cap de setmana lliure al mes per poder conciliar la vida laboral i la familiar. Alhora que afirmen que la nova llei de relacions laborals que està a tràmit parlamentari "està lluny de complir les mínimes expectatives de qualsevol societat treballadora" i que l'únic que persegueix és "abaratir l'acomiadament lliure". I apunta que la normativa no s'ajusta als paràmetres internacionals i que esperen una reunió amb DA per parlar d'aquesta llei.

