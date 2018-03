El Tribunal considera il·legal l’acomiadament de l’exdirector d’RTVASA

Francesc Robert va ser cessat com a director de la ràdio i televisió públiques el febrer del 2015 quan encara li quedaven gaire-bé tretze mesos fins a la finalització del mandat de Toni Martí, que l’havia nomenat. La Batllia administrativa estima que Robert no va ser acomiadat de forma cor­recta perquè el motiu al·legat (pèrdua de la confiança per part de qui l’havia nomenat) no era suficient per fer-lo fora sense compensar pels mesos que quedaven de contracte. I la primera instància administrativa li ha concedit aquests salaris que equivalen a més de 82.000 euros, encara que el demandant també

