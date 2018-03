La primera fase individual serà el 13 de març i l'examen constarà de preguntes tipus test

La 29a Olimpíada de matemàtiques comptarà amb la participació de 772 estudiants La 29a Olimpíada de matemàtiques d'Andorra s'ha presentat aquest dimarts a la seu de MoraBanc. ANA

Actualitzada 06/03/2018 a les 17:32

Redacció / Agències Andorra la Vella

Un total de 772 estudiants dels tres sistemes educatius i de nou centres escolars participaran en la 29a Olimpíada de matemàtiques d'Andorra, organitzada per la conselleria d'Educació de l'ambaixada d'Espanya al Principat. Els participants són alumnes de segon d'ESO, de segon de segona ensenyança i de quatrième. La primera fase tindrà lloc el 13 de març amb una prova individual de preguntes tipus test. Els seixanta alumnes que passin a la segona fase, que se celebrarà el dia 3 de maig, hauran de realitzar proves tan individuals com per equips formats per alumnes de centres diferents. L'edició conclourà el 14 de juny amb l'entrega de premis.

Segons la consellera d'Educació de l'ambaixada d'Espanya a Andorra, Yolanda Varela, l'objectiu de l'Olimpíada és "fomentar el gust per les matemàtiques i la convivència".

La prova va néixer l'any 1990 a Espanya i el primer centre a col·laborar va ser el col·legi María Moliner, amb el suport de MoraBanc. A poc a poc i amb el pas dels anys s'hi van anant afegint la resta dels centres. Els dos primers classificats participaran en l'Olimpíada de matemàtiques espanyola, que tindrà lloc el mes de juny a València.