Govern i sindicats buscaran en una darrera reunió el màxim d'acords de la llei de Funció Pública

L'executiu i els representants sindicals analitzen la petició de la jornada laboral setmanal de 35 hores i les discrepàncies sobre els quinquennis

Actualitzada 05/03/2018 a les 16:45

Redacció Andorra la Vella

El Govern i els sindicats s'emplacen a una nova reunió dilluns de la setmana vinent per buscar el màxim d'acords sobre la llei de Funció Pública després que la trobada d'avui hagi tornat a acabar sense acords.

Els ministres Eva Descarrega, Xavier Espot i Eric Jover s'han reunit amb els representants sindicals dels funcionaris per negociar el text i han finalitzat "l'anàlisi en detall de cada un dels articles i ambdues parts han pogut expressar el seu posicionament al respecte", segons informa l'executiu en un comunicat. I es destaca que avui el Govern ha presentat un estudi d'impacte econòmic de les mesures correctores pel que fa al punt de partida de l'avaluació de l'acompliment del personal que ja forma part de l'Administració i l'executiu "s'ha compromès a valorar el cost d'aquestes mesures".

En la trobada de la setmana passada les dues parts van mantenir les discrepàncies sobre els punts més importants de la normativa, com ara la durada de la jornada laboral setmanal que els sindicats demanen que sigui de 35 hores i el manteniment dels triennis, davant la proposta de quinquennis que el Govern ha inclós al text.