Finances aplica un nou mètode per calcular l'IPC

Nou mètode per calcular l'IPC El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el coordinador del Departament d'Estadística, Enric Ripoll.

Actualitzada 05/03/2018 a les 14:06

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el coordinador del Departament d'Estadística, Enric Ripoll, han presentat aquest matí el nou mètode per calcular l'índex de Preus de Consum (IPC). La millora s'ha dut a terme amb motiu del desplegament del Pla d'estadística 2018-2021 i un dels principals elements de canvi és l'actualizació dels béns i serveis consumits per les llars dels quals es mesuren els preus i la importància relativa en l'IPC global.

La nova metodologia de càlcul també contempla la precisió de la inflació, és a dir, l'ampliació del volum de preus mensuals i l'actualitat de les xifres. Es passa de 4.696 preus a 8.139 preus a partir de desembre de 2017. A més, s'han millorat els processos de recollida de preus, com són la mesura setmanal dels productes frescos i la fixació de preus rebaixats en articles de vestit i calçat durant dos períodes consecutius.

Segons Cinca, aquest conjunt de millores hauria de permetre ajustar les xifres d'inflació anual de l'economia andorrana i fer-les més comparables amb les establertes en altres economies occidentals.

