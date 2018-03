Ubach recorda que caldria assolir els drets socials i laborals de la UE

Els sindicats no demanen de moment les 35 hores setmanals al sector privat, per bé que el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, creu que la reclamació del funcionariat a Govern per la reforma de la Funció Pública pot obrir portes a la privada. Segons Ubach, els treballadors de les empreses privades “han de dir prou” i “s’han de pronunciar contra l’opressió social i laboral”.

Les 35 hores setmanals per al funcionariat és una de les peticions que fan els treballadors públics en la negociació amb l’executiu. Pendents de si finalment emprenen accions de vaga, tornen a

