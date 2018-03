Lafoz reclama un pla de futur per al Pas

Critica que només es plantegin accions puntuals i diu que els governs han abandonat el poble

La consellera de Ld’A+I d’Encamp Maribel Lafoz retreu al Govern que només aprovi mesures puntuals per intentar solucionar tots els problemes que té el Pas de la Casa. “El poble necessita un canvi de direcció en general, no invertir per posar jardineres i embellir avingudes. Cal fer una reflexió a fons del que volem que sigui”, va afirmar. Per Lafoz, el que s’hauria de fer és un pla a llarg termini, que tingui en consideració la població i els comerciants i que no es redueixi a les “mesures puntuals, habituals”. La consellera liberal critica la “poca honestedat” que representa que

