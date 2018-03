Detinguts sis homes acusats de blanqueig de diners

Els agents també va arrestar un jove per agredir a la seva ex-parella i a un policia

Redacció Andorra la Vella

La policia ha arrestat sis homes residents d'edats compreses entre els 21 i 62 anys com a presumptes autors de delictes de blanqueig de diners o valors, d'associació il·lícita i tràfic de mercaderies sensibles en el marc de l'Operació judicialitzada Lliri. Segons el balanç setmanal d'intervencions, la policia també va detenir un jove resident de 24 anys per presumptes delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, la integritat física, la funció pública i el matrimoni, El jove va entrar al domicili de la seva ex-parella sense consentiment i li va propinar un parell de bufetades. A més, l'arrestat va causar destrosses en el mobiliari trencant un aparell de telefonia mòbil valorat en 1.000 euros i va agredir a un dels agents que van intervenir provocant-li lesions en el colze del braç dret.

Dos homes de 42 i 44 anys respectivament també van ser detinguts la darrera setmana, després que la policia hagués d'intervenir per una baralla en un local d'oci d'Escaldes, on els dos individus, sense motiu aparent, haurien causat lesions a dos clients de l'establiment.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va detenir una dona de 26 anys per superar la taxa l'alcoholèmia amb 1,26 g/l i provocar un accident amb ferits i un home resident de 34 anys, després que el seu turisme quedés aturat en mig de la calçada amb el motor en funcionament i el conductor excedís la taxa d'alcohol amb 1,91 g/l.