L’escola de conducció d’Ordino Arcalís va acollir ahir una jornada benèfica que va recaptar més de 2.000 euros amb dotze expilots de ral·li conduint sobre neu.

El dia era perfecte per conduir i derrapar sobre la neu amb un propòsit solidari: el de recaptar diners contra el càncer. La primera gimcana solidària sobre gel de l’escola de conducció d’Ordino Arcalís va recollir ahir més de 2.000 euros per ajudar l’Associació Andor­rana contra el Càncer (Assandca) i va fer-ho de la mà d’una dotzena d’expilots de ral·lis. L’impulsor de la iniciativa va ser l’expilot Marcel Besolí. “Vaig passar la malaltia fa dos anys i encara estic, diguem-ne, passant les ITV. Però me n’estic sortint i volia tornar tota l’ajuda rebuda d’Assandca”, va dir Besolí amb un símil

#1 Derrapant pel càncer.....?

(05/03/18 08:59)