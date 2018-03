Cop amb els bombers

La justícia no ha donat la raó a un home que volia que el Govern pagués els danys patits al seu cotxe en un accident amb un camió de bombers que anava a un servei.

La Borda Pairal, a Andor­ra la Vella, va quedar calcinada el 19 de febrer del 2015 després d’un espectacular incendi. Però aquell dia el conegut local no va ser l’únic que va patir danys per causa de l’incendi. També va sortir malparat un vehicle particular que va tenir un accident, lleu, amb un camió de bombers que es dirigia des de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella a fer les tasques pròpies d’aquest cos especial. Gairebé tres anys després del sinistre, tot i que de manera molt col·lateral, aquell dia torna a ser actualitat perquè el propietari del vehicle va portar