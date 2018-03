“Amb la marxa del 'sector Pintat' hi pot haver més opcions de pacte amb Liberals”

Destaca que Gallardo manté la voluntat de fer llistes parroquials de Liberals i SDP, critica el canvi de parer del govern amb la UE i assegura que està en disposició de ser el cap de llista

Es mostra convençut que hi haurà pacte ara per ara amb Liberals a les territorials per “redreçar el país”, i que DA sense Toni Martí perd “habilitat” per assolir acords amb d’altres formacions i per mantenir la unitat, segons comenta en una entrevista a la ràdio del Diari.



L’acord d’associació sembla que es complica pel tabac. Està d’acord com afirma el Govern que si la fiscalitat queda afectada no s’ha de tirar endavant?

Crec que no ha de quedar afectada la fiscalitat i el camí que ha escollit Govern és un camí equivocat perquè ens porta a aquest cul-de-sac. Només ens faltaria

#1 Francesc Cabanes Roqué

(05/03/18 08:27)