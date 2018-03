Dues sentències del Tribunal Superior donen la raó a l’executiu i obliguen Saetde i Ensisa a pagar els impostos de l’any 2013

Dues sentències de la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia dictades recentment obliguen les estacions d’esquí d’Encamp i Canillo a pagar l’impost general indirecte (IGI) cor­responent al 2013 per l’explotació dels remuntadors. Tant Saetde, la societat explotadora de les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig, com Ensisa, la societat explotadora de Soldeu-el Tarter, van presentar el 2016 dues demandes jurisdiccionals contra la decisió de la comissió tècnica tributària respecte al pagament d’aquest impost. El 23 de maig d’aquell any la comissió havia establert que per al període del 2013 Saetde havia de pagar amb relació a