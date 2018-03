El bàtxelor de l’UdA, que compta amb un total de 111 alumnes inscrits entre els tres cursos, està al màxim de capacitat

El bàtxelor d’Infermeria que s’imparteix a la Universitat d’Andorra (UdA) està al màxim de la seva capacitat quant a nombre d’inscrits. El rector del centre, Miquel Nicolau, explica que actualment hi ha 111 alumnes matriculats entre els tres cursos del bàtxelor. “Estem cada vegada més plens, hi ha titulacions que no poden créixer”, explica Nicolau, que detalla que el cas de la titulació d’Infermeria es fa en format presencial i que, per tant, no pot absorbir més alumnes.

De fet, el nombre d’alumnes de primer curs d’Infermeria no va créixer i va ser idèntic al del curs 2016-2017. “Ja fa anys

#1 Nofutem

(04/03/18 10:28)