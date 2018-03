L’oposició exigeix una auditoria per determinar l’ambient que hi ha entre els treballadors de l’hospital i els alts càrrecs

L’oposició va acorralar ahir el Govern per l’ambient laboral que es viu al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). El grup parlamentari liberal va denunciar durant el debat del projecte del pressupost d’aquest any que hi ha possibles “coaccions” i “favoritismes” de comandaments i també va arribar a apuntar casos d’assetjament. El president del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va destapar la capsa dels trons durant la intervenció en què demanava fer una auditoria per determinar quina és la situació dels treballadors del servei, una proposta que va rebre el suport dels consellers de l’oposició.

