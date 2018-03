El Superior dicta que s’ha de tornar a repetir la convocatòria del 2016 en què es va consolidar una vintena d’eventuals

Una recent sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat el concurs que el Govern va fer l’any 2016 per consolidar una vintena de places de professors eventuals. La sala ha donat la raó a un mestre d’anglès que va impugnar la resolució del comitè tècnic de selecció per a la provisió de places del cos especial d’ensenyament, que el va declarar no apte en la prova professional escrita. Primer va interposar una demanda contra el Govern a la Batllia i la justícia va dictar que les resolucions “eren ajustades a dret i als fins que

#1 Jo

(03/03/18 08:47)