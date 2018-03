L'Escola de Meritxell millora l'atenció amb formació

Actualitzada 03/03/2018 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

Els professionals de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) van iniciar ahir una formació per ajudar-los a millorar l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. El cicle formatiu consta de deu mòduls, un per mes, i hi participaran unes trenta persones. Entre els temes que tractaran destaquen la regulació de les emocions i la conducta, conèixer la persona, la planificació centrada en la cognició i com proporcionar suport a les discapacitats. L’especialista Ramon Novell imparteix el curs.