Cornella participa en una reunió a l'OCDE per les mesures sobre els tractats fiscals

Actualitzada 03/03/2018 a les 07:35

Agències Andorra la Vella

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, va participar ahir a la reunió plenària del grup específic de l’instrument multilateral tributari (MLI) per aplicar les mesures relacionades amb els tractats fiscals per evitar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis, que va tenir lloc a la seu de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), a París. En la reunió es va tractar el procediment per a la ratificació i la posterior entrada en vigor de l’MLI que es va signar el juny de l’any passat en una cerimònia a la capital francesa en què van participar 67 jurisdiccions, entre les quals Andorra.

Durant la sessió plenària d’ahir es va abordar l’alineament de les posicions de les diferents jurisdiccions al voltant de l’instrument multilateral i es va presentar el model definitiu del Multilateral Competent Authorities Agreement on Arbitration que hauran de signar les jurisdiccions que hagin optat a la seva posició de l’MLI per aplicar l’arbitratge. A més, a la reunió es va debatre sobre el desenvolupament d’eines i guies informàtiques per garantir la consistència de l’instrument, així com documents d’ajuda per a l’elaboració de versions consolidades dels textos.

La ratificació de l’MLI pels diversos països tindrà un impacte potencial sobre més de 2.000 tractats fiscals bilaterals existents, així com la inclusió relativament ràpida en tractats tributaris bilaterals existents de mesures contra l’abús de convenis per part d’empreses multinacionals, per evitar que es faci servir artificialment l’estatus d’establiment permanent, així com per millorar el mecanisme de resolució de controvèrsies que contenen aquests tractats.