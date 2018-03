“La cooperació entre Andorra i l'OIF està a l'altura dels reptes”

La secretària general de la francofonia destaca el sistema educatiu multilingüe i la seva vinculació en programes de col·laboració per a les dones emprenedores

Michaëlle Jean va ser escollida secretària general de la Francofonia l’any 2014. Aquesta setmana ha estat al Principat durant tres dies i en la seva visita oficial ha destacat el model educatiu i la possibilitat de formar futurs mediadors francòfons en situacions de conflicte.



Quines conclusions n’extreu de la seva visita a Andorra?

Ha sigut formidable veure tot el que aquest país té per oferir. És molt important reconsiderar junts la cooperació entre Andor­ra i la Francofonia, i veure com el país es pot posicionar d’una manera més forta gràcies a les seves habilitats i experiències.



Quin nivell de col·laboració hi ha actualment