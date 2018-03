A 15 metres del terra

Salts vertiginosos, combats espectacularment coreografiats, llançar foc pels queixals (literalment)... És el dia a dia dels especialistes de cinema.

Trigarà una mica més del que inicialment estava previst, però pels volts de mitjan abril o principi de maig l’Escola d’especialistes de cinema Ángel Plana obrirà a Andorra la tercera seu, que s’afegirà als centres de Barcelona i Madrid, ja en funcionament. El retard té lloc per les reticències de les asseguradores, explica Gerard Miralles, un dels impulsors del centre. No és estrany a la vista de les demostracions que ahir un grup d’alumnes i professors de l’escola van fer de les seves habilitats. Comandats per Diego Álvarez, campió de salts d’alçada (amb un rècord de 35 metres), van començar