Marc Aleix creu que el funcionariat hauria de treballar 40 hores com el sector privat

El president de la PIME és partidari que “tothom” tingui la mateixa jornada laboral

El president de la Petita i Mitjana Empresa (PIME), Marc Aleix, no veu amb bons ulls la petició dels sindicats de l’administració que s’inclogui en la nova Llei de la Funció Pública una jornada de 35 hores setmanals per als funcionaris. “Nosaltres som bastant constants en aquesta opinió, si la norma fixa 40 hores setmanals al sector privat, ha de ser igual per a tothom”, va expressar ahir Aleix.

El president de la PIME és partidari que “tots els sectors” tinguin establert el mateix nombre d’hores setmanals, que “a dia d’avui són aquestes 40 hores” a l’empresa privada, va reiterar. Marc

