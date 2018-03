“Ens adonem que era important”

Vuit exsíndics van participar ahir en una taula rodona en què van analitzar l’aplicació de la Constitució, que enguany compleix 25 anys. Van destacar la validesa del text, les reticències que hi havia entre la població i els equilibris entre les diferents institucions.

Les vuit persones que van exercir de síndic general van debatre ahir sobre la funció de la Constitució, que enguany compleix 25 anys, en un acte que es va celebrar al Consell General. De fet, va ser el tret de sortida al conjunt d’actes que s’han programat per celebrar l’aprovació de la Carta Magna.

A l’acte hi van participar Estanislau Sangrà, Francesc Cerqueda, Josep Maria Beal, Albert Gelabert, Jordi Farràs, Josep Dallerès, Francesc Areny i Joan Gabriel Estany. A la taula rodona que va moderar la periodista Gemma Rial, els exsíndics –l’actual, Vicenç Mateu, no hi va prendre part– es van

