Crítiques a la contractació de 80 funcionaris

Ld’A i PS denuncien que s’augmenti el personal abans d’enllestir la reforma de l’administració

Liberals i PS van denunciar ahir que els comptes públics d’aquest any prevegin la contractació de 80 funcionaris, fet que eleva la despesa de personal en 4,5 milions d’euros. Els dos partits van criticar que s’ampliï el nombre de treballadors públics quan encara no ha culminat la reforma de la Funció Pública. “Mentre ens fan creure que hi ha un excés de funcionaris es creen totes aquestes places a les portes d’unes eleccions”, va manifestar el conseller del PS Pere López, que va posar l’accent sobretot en la despesa de personal especialment pel que fa als alts càrrecs i assessors

