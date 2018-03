Un acte amb els exsíndics obre avui el 25è aniversari de la Constitució

La commemoració tindrà lloc durant el març i a partir de l’abril es farà un cicle de conferències

Les vuit persones que han exercit el càrrec de síndic general, abans, durant i després d’aprovar-se la Constitució l’any 1993 participaran aquesta tarda a partir de les set en una taula rodona que moderarà la periodista Gemma Rial, segons va anunciar ahir l’actual titular del càrrec, Vicenç Mateu, que no hi participarà. L’objectiu d’aquesta trobada, que servirà per donar el tret de sortida als diversos actes per celebrar l’aprovació de la Carta Magna, serà fer un balanç dels 25 anys des que va entrar en vigència. “Ens volem centrar en el transcurs d’aquests anys i aprendre de l’experiència d’aquells que

