La secretària general de l'OIF recorre el camí dels drets humans

Actualitzada 01/03/2018 a les 07:08

La secretària general de la Francofonia, Michaëlle Jean, i el ministre de Salut, Carles Álvarez, van recórrer ahir el camí saludable dels drets humans que l’any passat es va inaugurar a Andorra. Va ser l’últim acte de Jean al Principat, on va estar tres dies. Tot i la forta nevada, Álvarez i Jean van fer el tram del camí que transcorre per Llorts, a la parròquia d’Ordino, on també hi van ser presents els cònsols ordinencs, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba. Abans de recórrer un tram del camí saludable dels drets humans a Llorts, la secretària general de la Francofonia va visitar la Farga Rossell, on també va coincidir amb el cònsol major de la Massana, David Baró. Jean va conèixer els orígens de les fargues a Andorra i va veure el funcionament del martinet per treballar el ferro.