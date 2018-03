Històries de supervivència

Sandra Ibarra i Albert Llovera van explicar a 200 joves què és allò que realment importa a través de les seves experiències de superació personal.

Què és allò que realment importa? Per a alguns podria ser aconseguir un ascens, per a d’altres ser milionaris, fins i tot n’hi ha que creuen que el més preuat en aquesta vida és un cotxe descapotable de luxe. Per Sandra Ibarra, el que realment importa és la salut, així ho va explicar a la conferència que va organitzar la fundació Lo Que de Verdad Importa, que va aplegar 200 joves al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Ibarra tenia poc més de vint anys quan li van diagnosticar una leucèmia limfoblàstica aguda, càncer a la sang, i té clar

#1 Jordi

(01/03/18 10:09)