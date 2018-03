Xavier Espot anuncia una taxa que gravarà els pisos buits

El ministre ha anunciat un paquet de mesures per solucionar els problemes d'habitatge entre les quals la modificació de la Llei d'arrendaments

Espot anuncia una taxa que gravarà els pisos buits El Govern durant la sessió de Consell General d'aquest matí ANA

Actualitzada 01/03/2018 a les 14:55

Redacció Andorra la Vella

El ministre Xavier Espot ha anunciat avui al Consell General que el Govern posarà en marxa mesures per solucionar els problemes d'habitatge entre les quals figura la imposició d'una taxa per gravar els pisos buits que no surtin al mercat sense causa. Espot ha explicat que es modificarà de manera immediata la Llei d'arrendaments i finques urbanes per flexibilitzar els contractes i incentivar que es posin al mercat pisos que avui no hi són. A més, es permetrà una carència al pagament del lloguer si es reforma un pis vell.

El titular d'Afers Socials ha assenyalat que es reduirà el percentatge de cessió obligatòria per a nous edificis i també que hi haurà incentius fiscals per fomentar que aflorin habitatges destinats al lloguer i que se'n construeixen de nous. Per això, es rebaixarà l'ITP o es fixaran mesures per afavorir el lloguer residencial.

Entre les novetats que ha anunciat l'executiu es contempla continuar revisant urbanísticament les zones ja edificades amb edificis vells afectats per gravàmens i donar facilitats perquè es puguin reformar i destinar al lloguer.

Xavier Espot ha destacat finalment que s'establiran convenis amb persones privades i entitats sense ànim de lucre perquè cedeixen gratuïtament edificis i habitatges que es puguin destinar a pisos per a persones amb vulnerabilitat o precarietat. I ha assegurat que respecte aquesta mesura en les properes setmanes hi haurà "bones notícies".

