SDP assegura que s'ha de respectar la sobirania

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va denunciar ahir en una roda de premsa que “s’ha de respectar la sobirania” i preguntat per si donarien suport a Govern en cas de no signar l’acord amb la UE, van respondre que no recolzarien la “irresponsabilitat”. El conseller general va considerar que les declaracions de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, que va expressar que no hi hauria acord amb la UE si aquesta insistia en la fiscalitat, són causades “perquè no s’han tingut en compte les propostes que ha fet SDP” i “contradiuen les anteriors declaracions del