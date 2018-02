S’ha canviat la llei perquè es puguin cobrar les pagues per incapacitat i invalidesa o jubilació

La prestació per incapacitat deixarà de ser incompatible amb altres pensions. El Consell General ha modificat la llei de la seguretat social perquè els assegurats en situació d’incapacitat temporal puguin seguir percebent la pensió per invalidesa o jubilació, una circumstància que va estar permesa fins al 2015 quan es va canviar la llei. Tot i així, una sentència del Tribunal Superior de Justícia va dictaminar que no es podia limitar el cobrament d’ambdues prestacions i va rebutjar l’incident de nul·litat que va presentar la CASS en veure-ho com una garantia ciutadana. La modificació s’ha vehiculat a través d’una esmena del