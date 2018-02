Els socialdemòcrates volen que es reguli la reunió de cònsols i que s'equipari els sous dels consellers de majoria i minoria

El PS presenta la proposició de llei perquè desaparegui el cònsol menor Els consellers generals del PS Rosa Gili i Gerard Alís en una compareixença anterior Fernando Galindo

Actualitzada 28/02/2018 a les 18:16

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata va entrar a tràmit la setmana passada una proposició de llei per organitzar els comuns que inclou una disposició perquè desaparegui la figura del cònsol menor. Els consellers Rosa Gili i Gerard Alís han explicat que el text pretén "democratitzar el funcionament dels comuns" i han destacat que es pot aprovar aquesta legislatura si hi ha voluntat política, tot i que han reconegut que estan en mans de la majoria de DA que pot rebutjar la proposta.

La proposició presentada planteja que el sou dels cònsols majors sigui un màxim d'entre quatre i cinc vegades el salari mínim interprofessional i el dels consellers, una vegada i mitja aquesta mateixa quantitat. També fixa que els consellers de la minoria i els de la majoria cobrin el mateix, que no hi hagi cap suplement per presidir una comissió i que els cònsols majors tinguin dedicació exclusiva, a més de la desaparició del cònsol menor perquè consideren que en el moment actual "no està justificat".

El PS demana també que es reguli la reunió de cònsols "perquè tenen massa poder" i asseguren que fins i tot els membres de la majoria desconeixen de vegades els assumptes que s'estan tractant entre els màxims mandataris de les corporacions. Altre de les propostes fa referència a la designació de l'interventor que defensen ha de correspondre a dues terceres parts dels consellers de comú i no al cònsol com succeeix ara perquè així "guanyarà autonomia" i no es repetiran casos com el de Sant Julià on l'interventor va acabar a la Batllia per les despeses durant el mandat de Montserrat Gil i Manel Torrentallé.

Gili i Alís han remarcat que la proposició fixa les bases perquè la minoria tingui més veu i rebi tota la informació, seguint el model que s'aplica al Consell General. El text ha estat enviat a tots els cònsols, que de moment no han tornat cap resposta, segons han manifestat els consellers del PS.

