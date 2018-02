El ministre critica que han actuat pel "calendari polític" perquè es presenta sense concrecció "contra persona desconeguda"

Cinca considera "electoralista" la querella del PS per les irregularitats al SAAS Jordi Cinca en la compareixença d'aquesta tarda després de la reunió del consell de ministres SFG

Actualitzada 28/02/2018 a les 19:26

Jordi Cinca ha qualificat avui la querella que ha presentat el Partit Socialdemòcrata per les irregularitats del SAAS com "electoralista", en la compareixença posterior a la reunió del consell de ministres. Cinca ha criticat l'actuació del PS perquè assegura que respon "al calendari polític i electoral" més a que a buscar esclarir els fets, ja que ha remarcat que la denúncia no fa "concrecció perqué és contra persona desconeguda". El ministre ha defensat que el Govern ha actuat amb transparència en aquesta qüestió i ha facilitat tota la informació.

El portaveu del Govern ha explicat també que l'executiu vol avaluar els costos que representa ser membre del Fons Monetari Internacional i després parlarà amb els grups parlamentaris.

El consell de ministres ha aprovat avui el reglament del gas, que estableix la possibilitat de tallar el subministrament als edificis que no tinguin les condicions mínimes per fer les inspeccions, segons ha assenyalat Cinca.