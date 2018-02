La WhatYouPlay LVA començarà el 17 de març i tindrà una durada de tres mesos

Neix la primera lliga de Videojocs d'Andorra Crash Royale i Fifa18 han estat els jocs triats a la primera temporada LVA

Actualitzada 27/02/2018 a les 13:26

Redacció Andorra la Vella

WhatYouPlay LVA és la primera lliga de videojocs d'Andorra que veurà la llum el pròxim 17 de març a l'Illa Carlemany. A partir de les 10 del matí es disputarà el Draft per elegir els 64 participants. L'objectiu d'aquest esdeveniment és fomentar els esports a Andora i professionalitzar el sector incrementant el nivell dels competidors.

La lliga durarà tres mesos, les partides online es jugaran en 3 jornades diàries i estarà supervisada per un equip d'administradors i àrbitres. Durant el transcurs de l'esdeveniment, s'organitzaran diferents actes perquè els jugadors puguin compartir les seves experiències cara a cara. El WhatYouPlay LVA culminarà amb la gran final on els 16 millors s'enfrontaran en un torneig eliminatori per aconseguir el títol de Campió. Els jocs que s'han triat per aquesta temporada són el Clash Royale i el Fifa18.

Les inscripcions ja estan obertes i els interessats es poden apuntar a través del web de la competició.

#1 Gráfics next gen

(27/02/18 17:10)