Marxa de protesta del Punt de Trobada pel bus i la rotonda

La plantilla està en espera de l’autorització per poder ocupar la via

Els treballadors del Punt de Trobada organitzen una nova acció de protesta per denunciar que se senten abandonats per l’administració a conseqüència de la supressió de la parada de bus de davant dels grans magatzems i també del gir a l’esquerra, que obliga treballadors i clients a haver d’anar a buscar les rotondes properes, i per tant, fer més metres i en dies punta també més cua, per tal de poder accedir als grans magatzems. L’han projectat per al 14 de març (aniversari de la Constitució i dia festiu obligatori) i la intenció és fer una marxa que arrencaria a

#1 ??

(27/02/18 08:47)