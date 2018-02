Govern descarta l''outlet' del Pas de la Casa pel rebuig dels empresaris

El ministre Francesc Camp destaca que el comerç del poble estava més diversificat fa 30 anys que ara que es centra en tabac i alcohol

Govern descarta l''outlet' del Pas pel rebuig dels empresaris El ministre Gilbert Saboya en un moment de la reunió del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç Fernando Galindo

Actualitzada 27/02/2018 a les 16:42

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha assegurat aquest matí que el projecte de fer un outlet al Pas de la Casa que havia plantejat el Govern queda descartat per la reacció contrària del sector econòmic de la vila fronterera alhora que ha insistit que l'oferta comercial que es dona "s'ha de diversificar", segons ha exposat en declaracions posteriors a la reunió del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç. Camp ha remarcat que al Pas hi havia més oferta fa 30 anys que ara que tot l'atractiu està basat "en tabac, alcohol i supermercats" i ha assenyalat que per això calen accions de diversificació, entre les quals ha esmentat que el Govern vol que botigues d'Andorra la Vella i Escaldes s'instal·lin al poble.

L'objectiu d'aquest Consell és estudiar i implantar accions per millorar el comerç, entre les quals n'hi ha més de 60 previstes i 39 de les quals ja estan en marxa, segons ha explicat Camp, que no ha volgut detallar les iniciatives però ha esmentat cursos de formació i polítiques actives de reactivació del comerç, entre d'altres. El ministre ha ressaltat que són necessàries aquestes accions perquè el comerç al detall fa dos o tres anys que no creix i es mantenen el nombre de negocis i el d'empleats, que ha situat al voltant dels 5.000, i l'executiu vol que el sector vagi a l'alça.

La reunió d'aquest matí al Centre de Congressos de la capital ha comptat amb l'assistència dels ministres Camp i Gilbert Saboya, de representants dels comuns, de Caldea i d'associacions de comerciants i empresarials.