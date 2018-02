El treball, encarregat pel govern francès, proposa eliminar les línies amb menys de 20 trens diaris

Un informe encarregat pel Govern francès amb l’objectiu d’adaptar l’empresa pública de ferrocarrils SNFC a l’obertura al capital privat d’aquest sector, que el país veí del nord ha d’emprendre abans que acabi el 2019, qüestiona la continuïtat del servei a l’estació de l’Hospitalet. El treball, elaborat per l’expresident d’Air France Jean-Cyril Spinetta, recomana a l’executiu gal l’eliminació de totes aquelles línies o parts de línies on circulin menys de 20 trens per jornada. Si finalment el govern d’Édouard Phillippe fa cas a l’informe Spinetta una de les línies afectades seria la que uneix la Tor de Carol amb Tolosa. Concretament