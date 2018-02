Andorra Telecom presenta el Niu al congrés de telefonia de Barcelona

La companyia exposa al Mobile World Congress els avantatges que ofereix el Principat per a les 'star-ups'

Andorra Telecom ha aprofitat el principal congrés internacional de telefonia, el Mobile World Congress (MWC), que des de dilluns es celebra a Barcelona per presentar el Niu i els avantatges que ofereix el país per a les 'star-ups'. La presentació s'ha fet de la mà de Business France, l’agència de promoció econòmica francesa, que ha cedit el seu estand French Tech per a una ponència del responsable de la incubadora/acceleradora d’empreses d’Andorra Telecom, Miquel Gouarré.

El responsable del Niu ha presentat l’estratègia de diversificació d’Andorra Telecom i la voluntat d’afavorir el creixement del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a Andorra. La incubadora –acceleradora d’empreses, oberta al desembre del 2016–, és un dels eixos centrals d’aquesta política d’impuls de les empreses tecnològiques. En la presentació, Gouarré ha fet esment del cas d’èxit d’una de les 'start-ups' allotjades a la incubadora de la Massana.

El Niu compta en l'actualitat amb set projectes en incubació. Dos d’ells corresponen al sector dels videojocs, un al de la tecnologia i telecomunicacions, tres són aplicacions i un gira al voltant d’'e-health'.

Miquel Gouarré ha comptat amb la participació de la directora d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI), Judit Hidalgo, que ha obert la conferència amb una presentació sobre les oportunitats que ofereix Andorra i l'estratègia d’obertura al capital estranger i diversificació. Gouarré ha donat les gràcies a Business France per l’oportunitat que representa usar l’estand FrenchTech a l'MWC per donar a conèixer el Niu i les possibilitats que ofereix.

L'MWC aplega en cada edició més de 100.000 professionals de 200 països, la majoria alts executius. Hi acudeixen 2.300 companyies expositores distribuïdes en els 120.000 metres quadrats habilitats per Fira de Barcelona.

