Una mala elecció

Una empresa que s’encarregava d’organitzar esdeveniments volia queA es condemnés a pagar 32.000 euros a la treballadora que va contractar per dirigir el departament. Considerava que eren els diners perduts per la mala praxi amb la qual va desenvolupar la feina.

Des que la van acomiadar, l’empresa que l’havia contractat com a responsable del departament d’esdeveniments ha doblat la producció en aquest capítol. És per això que l’empresa va demanar a la justícia que condemnés l’extreballadora a pagar 32.000 euros, ja que considerava que la dona els havia provocat aquest perjudici econòmic per la seva mala praxi i que a més el seu comportament havia generat mal ambient de treball. La Batllia va desestimar íntegrament la demanda de l’empresa el setembre de l’any passat i fa poques setmanes va ser la sala civil del Superior la que no va tenir en