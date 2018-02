“Intentem ressaltar la identitat del país al casino”

Afirma que la proposta ha de contribuir que Andorra creixi com a destinació d'oci

L’empresari, referent del negoci de la cocteleria que va arrencar a Barcelona i ha expandit arreu del món, s’implica ara en el projecte de casino de la societat Jocs S. A. i Novomatic. Proposta que en l’àmbit gastronòmic compta amb Carles Flinch, Jordi Marquet i Ángel Belmonte.



Com s’implica en el projecte?

En un moment determinat, des de la societat que opta a la llicència pensen en mi com una persona que pot aportar valor i pensen en la marca més identitària meva, que és el Dry Martini. Però comencem a veure que hi ha unes possibilitats de col·laboració que van més

#1 Peret

(26/02/18 08:21)