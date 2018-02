Té límits l'humor?

L’equip de debat els Menairons, de l’Escola Andorrana, guanya la quarta edició de la Lliga de Debat de secundària i batxillerat defensant que l’humor té límits

Es pot fer broma de qualsevol cosa? L’equip de l’Escola Andorrana, els Menairons, assegura que no, que s’ha de defensar la humanitat i els complexos que puguin tenir les persones per evitar successos dramàtics. O almenys això els va tocar defensar en la final andorrana de la quarta edició de la Lliga de Debat de secundària i batxillerat que van guanyar ahir. Al llarg del dia, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir vuit equips de quatre escoles que van debatre sobre diverses temàtiques per intentar convèncer els tres membres del jurat. A la final van arribar dos