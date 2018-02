El candidat a cap de Govern, Pere López, afirma que ara és “precipitat” abordar coalicions amb altres formacions

Tot i la incertesa sobre si s’avançaran o no, els partits ja preparen la maquinària per a les pròximes eleccions generals. El Partit Socialdemòcrata (PS), que fa unes setmanes va proclamar Pere López com a candidat a cap de Govern en ser l’únic a aspirar a les primàries, ja treballa en l’elaboració del programa electoral en cas que els comicis s’acabin fent aquest any, fet pel qual ja hi ha una partida reservada al pressupost en cas que faci falta. Amb tot, la formació prefereix no parlar ara de pactes i es focalitzarà en la confecció del programa electoral abans